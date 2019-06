Taloussanomat

Ulkomaiset sijoittajat tulleet vahvasti Suomen vuokra-asuntomarkkinoille

Ulkomaisten kiinteistösijoittajien omistuksessa on lähes kolmannes Suomen ammattimaisesta kiinteistösijoitusmarkkinasta. He ovat tulleet viime aikoina vahvasti myös vuokra-asuntomarkkinoille.

