Viro teki ratkaisun alkoholi­verossa: mietojen ja väkevien vero laskee 25 prosenttia

13.6. 12:23

Viron parlamentti riigikogu on päättänyt alentaa maan alkoholiveroa heinäkuun alusta alkaen, kirjoittaa Postimees.

Alkoholiveron laskulla on tarkoitus kitkeä Virosta Latviaan suuntautuvaa viinarallia.



Mietojen ja väkevien alkoholituotteiden vero laskee 25 prosenttia. Parlamentti hyväksyi veroalen äänin 70–9.



Viro on viime vuosina nostanut alkoholiveroaan useita kertoja, mikä on suunnannut alkoholikauppaa Latviaan.



