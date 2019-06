Ritva ehti maksaa asunnostaan yli 100 000 euroa ennen kuin rakennusfirma meni nurin – tajusi hälytysmerkin liian myöhään

Taloussanomat

Ritva ehti maksaa asunnostaan yli 100 000 euroa ennen kuin rakennusfirma meni nurin – tajusi hälytysmerkin lii

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Turvaverkko ei suojellutkaan

Kaupunki yrittää auttaa









Ostaja heikoilla