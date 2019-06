Taloussanomat

Yhtiölainan lyhennykseen ei pian saa enää toimeentulotukea Kelasta – taustalla oikeuden päätös

Perustoimeentulotukea ei voi pian saada enää siihen osaan rahoitusvastiketta, jota käytetään yhtiölainan lyhennykseen, Kela kertoo verkkosivuillaan. Kela voi ottaa perustoimeentulotukea myöntäessään huomioon vain sen osan rahoitusvastiketta, jolla katetaan yhtiölainan korkomenoja.Korkomenot voidaan ottaa huomioon asumismenoina, jos asiakas toimittaa Kelalle selvityksen, josta koron määrä ilmenee. Selvityksen voi saada esimerkiksi isännöitsijältä.Muutos tulee voimaan heinäkuun alussa. Rahoitusvastike otetaan huomioon menona kuitenkin kokonaisuudessaan vuoden loppuun asti tai vähintään kolmen kuukauden ajan niillä asiakkailla, joilla se on aiemmin otettu huomioon menona.Muutos perustuu korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ratkaisuun. Oikeuden käsittelemässä tapauksessa oli kyse uudisrakentamisen rahoittamiseen liittyvästä rahoitusvastikkeesta.Tällainen rahoitusvastike voidaan KHO:n mukaan rinnastaa henkilökohtaiseen asuntolainaan ja sen lyhennyksiin. Päätöksen mukaan ei ole toimeentulotukea koskevan lain tarkoituksen mukaista, että rahoitusvastike kokonaisuudessaan otettaisiin huomioon asumismenona, kun toimeentulotukea myönnetään.Kelan uusi linjaus koskee kaikkia rahoitusvastikkeita eli myös tapauksia, joissa yhtiölainaa on otettu peruskorjaukseen, esimerkiksi putkiremontteihin.Perustoimeentulotukea voi saada asunnon asumismenoihin sekä vuokra- että omistusasunnossa. Vuokra-asunnossa asumismenoihin voidaan laskea vuokra ja erikseen maksettavat vesimaksut ja lämmityskustannukset.Omistusasunnossa menoihin voidaan laskea hoitovastike, ylimääräinen vastike ja tontinvuokravastike sekä se osuus pääoma- tai rahoitusvastikkeesta, jolla katetaan yhtiölainan korkomenoja. Lisäksi voidaan ottaa huomioon henkilökohtaisen asuntolainan korot, jos ne on otettu asunnon hankkimiseksi tai perusparantamiseksi. Myös omistusasunnossa voidaan ottaa huomioon lämmityskulut.Omakotitalossa toimeentulotukea voi saada henkilökohtaisen asuntolainan korkoihin sekä välttämättömiin hoitomenoihin, kuten lämmityskuluihin, vesimaksuihin ja kiinteistökohtaisiin menoihin.Kela hyväksyy asumismenot todellisen suuruisina, jos ne eivät ole kohtuuttomia. Asumismenojen kohtuullisuuden määrittely riippuu esimerkiksi kunnasta ja perheen koosta.Kela huolehtii vain perustoimeentulotuesta, ja kuntien vastuulla on täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki. Asumismenoihin voi hakea toimeentulotukea myös kunnasta.