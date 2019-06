Taloussanomat

Lehto päätti yt-neuvottelunsa – Hartolasta ja Oulaisista irtisanotaan ja lomautetaan yli sata työntekijää

Rakennusyhtiö Lehto Group on saattanut päätökseen toukokuussa aloittamansa yt-neuvottelut, joiden tuloksena irtisanotaan 51 työntekijää ja 53 lomautetaan toistaiseksi.Lisäksi yhtiö arvioi lomauttavansa 30 työntekijää lisää syksyllä. Yhteensä noin 20 työntekijää koulutetaan uusiin tehtäviin.Toukokuussa alkaneet yt-neuvottelut koskivat Hartolan ja Oulaisten tehtaita. Yhtiöllä on tehtaita lisäksi Oulussa, Iissä, Siikajoella ja Humppilassa.Neuvotteluiden tavoitteena on saattaa tehdastuotannon kapasiteetti suhteeseen kysynnän kanssa.Lehto kertoi julkisuuteen useita huonoja uutisia toukokuun alussa. Yhtiön tammi–maaliskuun tulos painui 9,3 miljoonaa euroa tappiolliseksi. Yhtiön toimitusjohtaja Hannu Lehto luonnehti tappiota toukokuussa huomattavasti odotuksia suuremmaksi.Lehto työllistää yhteensä noin 1 500 ihmistä. Yhtiön vuoden 2018 liikevaihto oli yli 720 miljoonaa euroa.