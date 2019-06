Taloussanomat

VR:n sovellus ja lippu­auto­maatit uudistuvat: katso, kuinka lipun osto käy uudella sovelluksella

VR





Katso yllä olevalta videolta, kuinka lipunosto jatkossa sujuu mobiilisovelluksella.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









VR





Teknisten