Taloussanomat

Keskusjärjestöt ehdottavat muutoksia eläkkeisiin: lesken­eläke määrä­aikaiseksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi ehdotuksista on leskeneläkkeen muuttaminen määräaikaiseksi. Sitä saisivat jatkossa myös avolesket tietyin edellytyksin.Leskeneläke on osa Suomen perhe-eläkejärjestelmää, johon kuuluu lapsen eläke ja leskeneläke.Keskusjärjestöt ehdottavat muutoksia myös lapsen eläkkeisiin, joiden maksamisaikaa pidennettäisiin kahdella vuodella 20 ikävuoteen.Ehdotukset ovat tehneet korkeasti koulutettujen Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kirkon työmarkkinalaitos, Kuntatyönantajat KT, ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ja toimihenkilökeskusjärjestö STTK.Esimerkiksi eläkeyhtiö Varman maksamista eri eläkemuodoista leskeneläke on toiseksi yleisin. Sitä saa useampi kuin esimerkiksi työkyvyttömyyseläkettä. Selkeästi yleisin eläke on itsestäänselvästi vanhuuseläke.Suurin osa leskeneläkkeen saajista on naisia, jotka elävät keskimäärin miehiä pidempään.Varman asiakaskannassa keskimääräinen leskeneläke on noin 580 euroa kuussa, eläkeyhtiö kertoo verkkosivuillaan.