Fazer myy ateriapalvelut brittiyhtiölle lähes puolella miljardilla eurolla

Compass Group ostaa Fazer Food Servicesin.

Fazer myy catering-yrityksensä Fazer Food Servicesin brittiläiselle ateriapalveluyritykselle Compass Groupille. Kaupan hinta on noin 475 miljoonaa euroa.



Fazer Food Servicesin liikevaihto oli 600 miljoonaa euroa vuonna 2018.



Compass Groupin pääkonttori sijaitsee Britanniassa, ja yritys toimii noin 45 maassa. Sen vuotuinen liikevaihto on 23,24 miljardia puntaa.



Compass työllistää maailmanlaajuisesti 600 000 ihmistä. Compassilla on Pohjoismaiden markkinoilla useita brändejä, muun muassa Eurest, Chartwells, Medirest, ESS ja Levy Restaurants.