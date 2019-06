Taloussanomat

Ambulanssi­lennolle tuli kiire: asiakas lainasi yli 20 000 euroa ja maksoi – sitten lento­yhtiöltä tuli soitto

Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi tulee mitä erikoisempia kuluttajien ja yritysten välisiä riitoja. Joskus kyse on rahallisesti muutaman kymmenen sentin riidasta, joskus satojentuhansien eurojen asuntokaupoista.

Ambulanssilentoa tarjonnut yhtiö korotti hintaa yli 13 000 eurolla

Riita:

Ratkaisu:

Pähkinä lohkaisi hampaan – 600 euron lasku

Riita:

Ratkaisu:

Kaksi pysäköintikiekkoa autossa

Riita:

Ratkaisu:

Tihkukasteluletkusta ikävä yllätys: vedenkulutus ryöpsähti käsistä

Riita:

Ratkaisu:

Kuluttajariitalautakunta käsittelee vuosittain tuhansia ratkaisupyyntöjä laidasta laitaan. Esimerkiksi vuonna 2017 lautakuntaan saapui lähes 7 000 uutta ratkaisupyyntöä.Lautakunta käsittelee kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisiä riita-asioita, eikä se ota käsittelyyn yksityishenkilöiden välisiä riita-asioita. Esimerkiksi kahden yksityishenkilön välinen autokauppa ei siis kuulu lautakunnalle.Asiat tulevat lautakunnan käsittelyyn kuluttajaneuvojan kautta tai suoraan kuluttajilta. Vaikka lautakunta antaa vain toimintasuosituksen, kyseessä on oikeudellinen ratkaisu.Suurin osa tapauksista päättyy kuluttajan hyväksi, jolloin lautakunta suosittelee maksamaan kuluttajan vaatimat hyvitykset. Tämä johtuu siitä, että lautakunta keskittyy tapauksiin, joissa yritys ei ole noudattanut kuluttaja-asiamiehen suositusta.Taloussanomat kokosi yhteen muutamia kuluttajariitalautakunnassa käsiteltyjä kiistoja.Asiakas tarvitsi ambulanssilennon Bulgariasta Suomeen. Hän otti yhteyttä lentoyhtiöön, joka ilmoitti kahden tunnin kuluttua, että lento maksaisi 20 300 euroa.Asiakas ei hyväksynyt tarjousta, sillä hän ei ollut vielä varma rahoituksen järjestymisestä. Noin tunnin kuluttua hän sai pankiltaan luottolupauksen ja ilmoitti lentoyhtiölle, että ottaa sittenkin vastaan tarjotun lennon. Asiakas sai yhtiöltä tekstiviestillä tilinumeron ja lennon hinnan, 20 300 euroa.Asiakas maksoi, ja yhtiö lupasi ilmoittaa lentoajan. Yhtiöstä soitettiin muutaman tunnin kuluttua asiakkaalle: hänelle varattu kone oli lähtenyt toiselle lennolle. Yhtiö tarjosi korvaavaa lentoa, jonka hinta oli 33 500 euroa.Asiakkaan oli terveydentilansa vuoksi tarve päästä nopeasti Suomeen, joten hänen oli otettava kalliimpi lento. Hän keräsi tarvittavan lisärahoituksen tuttaviltaan.Asiakas vaati myöhemmin, että hänelle pitäisi palauttaa lentojen erotus, 13 200 euroa.Lentoa tarjonneen yhtiön mukaan sopimus oli tehty kalliimmalla hinnalla. Kun selvisi, että halvempi kone ei ollutkaan käytössä, asiakkaalle oli tarjottu kolmea vaihtoehtoa: oikeutta saada rahansa takaisin, toisen koneen odottamista kahden päivän ajan tai kalliimpaan lentoon vaihtamista.Lautakunnan mukaan asiakkaan uusi yhteydenotto oli tämän oma, yhtiölle esittämä tarjous, jolla hän ostaisi lennon alkuperäiseen hintaan.Koska yhtiö oli ilmoittanut pyydetyt tiedot eikä samalla esittänyt minkäänlaista varausta asiakkaan tarjouksen hyväksymiselle, lautakunta katsoi, että yhtiö oli hyväksynyt asiakkaan tarjouksen.Yhtiön piti palauttaa asiakkaalle 13 200 euroa.Asiakas osti kaupasta pähkinäpussin 0,99 eurolla. Hän lohkaisi hampaansa puraistessaan yhtä pähkinöistä. Asiakkaan mukaan kuorrutettu grillimaustettu pähkinä, joka lohkaisi hampaan, oli kivikova.Tuotepakkauksessa ei asiakkaan mukaan ollut minkäänlaista varoitusta siitä, että pussin sisältämät paahdetut pähkinät voivat olla niin kovia, että vaurioittavat hampaita. Hän halusi selvittää, oliko pähkinäpussi ollut turvallisuudeltaan puutteellinen.Asiakas vaati valmistajaa korvaamaan hampaan korjauskulut, jotka olivat arvion mukaan noin 600 euroa.Lohjenneessa hampaassa oli ollut ennestään paikka. Lautakunnan mukaan asiassa oli riidatonta se, että hammas lohkesi asiakkaan puraistessaan pähkinää.Valmistajan mukaan kyseessä oli tavanomaista hieman kovempi pähkinä, muutoin pussin sisällössä ei ollut mitään poikkeavaa.Hampaan korjauskulujen hyvittämiselle ei ollut perusteita: pähkinät ovat luonnontuotteita, joiden koostumus ja kovuus voivat vaihdella jopa saman lajikkeen sisällä.Asiakas jäi ilman vaatimaansa 600 euron hyvitystä.Autoilija oli pysäköinyt ajoneuvonsa kauppakeskuksen edustalla olevalle parkkipaikalle. Hän sai 60 euron suuruisen valvontamaksun. Pysäköijä ei hyväksynyt maksua.Pysäköinninvalvontayhtiön tulkinnan mukaan asiakas käytti kahta pysäköintikiekkoa, vaikka vain yksi kiekko oli näkyvällä paikalla.Autossa oli myös toinen pysäköintikiekko, mutta se oli valvontamaksun antamishetkellä auton kojelaudan säilytyslokerossa. Säilytyslokerossa olevaa kiekkoa ei ollut asetettu niin, että se olisi ollut selkeästi luettavissa.Kuluttajariitalautakunta asettui autoilijan puolelle. Sen mukaan valvontamaksulle ei ollut perusteita.Asiakas osti tihkukasteluletkun 50 eurolla. Kasteluletkun käyttö kasvatti rajusti hänen vedenkulutustaan. Tuotepakkauksessa ilmoitetaan vedenkulutukseksi neljä litraa tunnissa, kun todellinen vedenkulutus on asiakkaan mukaan noin 333 litraa tunnissa.Asiakas vaati 1 866 euron hyvitystä.Lautakunnan mukaan pakkauksessa olleet vedenkulutusmerkinnät eivät olleet niin selkeät kuin mitä asiakkaalla on tuotetta ostaessa oikeus olettaa, ja tuotteen pakkausmerkinnässä todettiin virhe.Asiakas sai hyvitystä 200 euroa.