Hakkuut kääntyneet laskuun – myös ostot ovat supistuneet vuoden takaisesta

7.6. 10:47

Syynä on maailmantalouden kasvun hidastuminen ja epävarmuuden lisääntyminen.

Metsien hakkuut ovat Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan kääntyneet laskuun. Luke arvioi, että syynä on maailmantalouden kasvun hidastuminen ja epävarmuuden lisääntyminen, joka vaimentaa metsäteollisuustuotteiden kysyntää.



Metsäteollisuus kertoo puolestaan, että puuta on alkuvuonna ostettu vuoden takaista vähemmän. Sellutehtaille menevää kuitupuuta on ostettu tammi–toukokuussa 10 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Sahoille menevää tukkia on hankittu 27 prosenttia vuoden takaista vähemmän.