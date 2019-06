Taloussanomat

Tästä Pirkka ja Rainbow -vieroksunnassa on kyse: ”Teollisuus pakotettu kaupan merkkien tekemiseen”

Kaupan alaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuotekehitysrahat jää saamatta

Teosto-maksuja tai patentteja?