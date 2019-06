Taloussanomat

Valtion aseyhtiö Patria osti hävittäjien moottoreita huoltavan belgialaisyhtiön

Belgium Engine Center on erikoistunut huoltamaan F-15- ja F-16-hävittäjäkoneissa käytettäviä moottoreita.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puolustustarvikeyhtiö Patria kertoi torstaina ostaneensa sotilaskoneiden moottoreita huoltavan Belgium Engine Centerin (BEC) koko osakekannan norjalaiselta AIM Norwaylta.Belgialaisyhtiö on erikoistunut huoltamaan F-15- ja F-16-hävittäjäkoneissa käytettäviä moottoreita.BEC työllistää noin 90 ihmistä, ja sen liikevaihto on noin 45 miljoonaa euroa. Yhtiö toimii Herstalissa Liegen kaupungin ulkopuolella Belgiassa.Yrityskauppa on jatkoa Patrian pyrkimyksille kasvaa kansainvälisessä puolustusalan huoltotoiminnassa.Valtionyhtiö Patria omistaa hieman alle puolet AIM Norwaysta, jolta se hankki BEC:n omistukseensa. Osapuolet eivät julkistaneet kauppahintaa.