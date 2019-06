Taloussanomat

Fiskars jakaa osakkeenomistajilleen Wärtsilä-osakkeita yli 420 miljoonan arvosta

Kuluttajatuotteita valmistava Fiskars jakaa lähes kaikki omistamansa konepajayhtiö Wärtsilän osakkeet osakkeenomistajilleen. Fiskars jakaa yli 32 miljoonaa Wärtsilän osaketta. Niiden arvo on tällä hetkellä yli 420 miljoonaa euroa.Osakkeenomistajat saavat ylimääräisenä osinkona kaksi Wärtsilän osaketta jokaista viittä omistamaansa Fiskarsin osaketta vastaan.Osinkojen maksupäivä on ensi viikolla. Tuolloin myös osakeosingon lopullinen arvo määräytyy.Fiskarsin hallitus päätti asiasta maaliskuussa yhtiökokouksessa.Lisäksi Fiskars maksaa osakeosingosta aiheutuvan varainsiirtoveron osakkeenomistajien puolesta. Varainsiirtovero on 1,6 prosenttia osakeosingon arvosta.