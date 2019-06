Taloussanomat

Komissio: Suomen työllisyydessä jo merkkejä tilanteen kiristymisestä

Komission mukaan Suomen taloudessa alkaa jo näkyä varhaisia merkkejä työllisyystilanteen kiristymisestä. Suomen työllisyysaste on edelleen alempi kuin muissa Pohjoismaissa.Suomella on haasteita saada erityisen vaikeasti työllistyviä työmarkkinoille. Tämän takia aktivointi- ja tukipalveluja pitäisi vahvistaa.Riskin julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyydelle tuottavat myös väestön ikääntyminen ja pitkäaikaishoidon kustannukset. Sote-uudistus olisi saatava siksi ratkaistua mahdollisimman pian.Talouskasvu on palautumassa, mutta väestön ikääntyminen uhkaa jarruttaa tulevaa kehitystä. Talouskasvun vauhdittamiseksi tarvittaisiin lisää investointeja tutkimukseen, innovointiin ja osaamiseen. Kasvu auttaisi tasapainottamaan julkista taloutta uudelleen ja alentamaan julkista velkaa.Liikenteen pullonkaulojen avaaminen voisi helpottaa työssäkäyntiä ja työmatkaliikennettä sekä palvella myös vientialoja.Kotitalouksien velkaantuneisuusaste on komission mukaan varsin korkea ja suurin osa luotoista on lisäksi vaihtuvakorkoisia. Kattava luottotietorekisteri antaisi pankeille paremman kuvan kotitalouksien veloista ja auttaisi näin pienentämään luottoriskiä.