Taloussanomat

Postin toisetkin yt-neuvottelut päätökseen – karsii yhteensä 200 työpaikkaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

150–200 miljoonan säästöt kolmessa vuodessa

Posti kertoo saaneensa päätökseen kahdet yt-neuvottelut, jotka koskivat palvelupisteverkostoa sekä postipalveluiden hallintoa ja esimiestehtäviä.Palvelupisteitä koskevien yt-neuvottelujen seurauksena Posti vähentää enintään 106 henkilöä ja karsii vaiheittain 18 omaa myymäläänsä. Hallinnosta ja esimiestehtävistä vähennetään 94 työtehtävää.Myymälöiden määrää karsitaan useilla paikkakunnilla maaliskuuhun 2021 mennessä. Esimerkiksi Helsingistä vähenee neljä myymälää.– Tarkoituksena on, että näillä paikkakunnilla postipalveluita ylläpitää jatkossa postin paikallinen kumppani, jolla on täysin samanlainen palveluvalikoima kuin Postin omassa myymälässä, Posti kertoo tiedotteessa.Postin palveluita saa jatkossakin jokaisella paikkakunnalla, yhtiö vakuuttaa.Postilla säilyy kuusi myymälää, joista kolme sijaitsee Helsingissä ja loput Espoossa, Jyväskylässä ja Rovaniemellä.Posti tavoittelee vähintään noin 150–200 miljoonan euron kustannussäästöjä seuraavien kolmen vuoden aikana.Postin mukaan säästöjä tarvitaan kirjeiden ja lehtien rajun vähenemisen takia. Esimerkiksi kirjeiden määrä on puolittunut vuosikymmenessä ja sanomalehtien jakelumäärä on pudonnut 1950-luvun tasolle, yhtiö luettelee.– Seuraavina vuosina postin määrä vähenee yhä kiihtyvää tahtia kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon viestinnän digitalisoituessa, tiedotteessa sanotaan.Myymälöiden vähentyessä Posti kasvattaa pakettiautomaattien ja palvelupisteidensä määrää.