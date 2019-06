EK: Hallitusohjelman taloudellinen pohja hyvin optimistisen työllisyystavoitteen varassa – ”Pitää tehdä vaikeita päätöksiä”

Taloussanomat

EK: Hallitusohjelman taloudellinen pohja hyvin optimistisen työllisyystavoitteen varassa – ”Pitää tehdä vaikei

Yrityksille ja yrittäjille hallitusohjelma on odotettua parempi, Elinkeinoelämän keskusliitto sanoo.

