Taloussanomat

Ilmarinen vähentää 70 tehtävää, mutta perustaa samalla 60 uutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Työeläkeyhtiö Ilmarinen lakkauttaa yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen 70 nykyistä tehtävää. Samalla kuitenkin avautuu 60 uutta tehtävää, jotka yhtiö pyrkii ensisijaisesti täyttämään sisäisesti.Lopputuloksena henkilöstön vähennystarve on Ilmarisen mukaan 10–20.Huhtikuussa alkaneet yt-neuvottelut koskivat Ilmarisen koko henkilöstöä ja johtoa eli yhteensä 685:tä ihmistä. Organisaation muutoksen taustalla on uusi strategia, jonka tavoitteeksi yhtiö on ilmoittanut muun muassa asiakaskokemuksen parantamisen.Muutokset tulevat voimaan Ilmarisessa heinäkuun alusta.Ilmarinen hoitaa 46 miljardin euron arvoista eläkesijoitussalkkua.