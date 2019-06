Taloussanomat

Pankkipalveluihin isoja uudistuksia syksyllä – tulossa täytenä yllätyksenä suurelle osalle suomalaisista

Suomalaiset ovat pohjoismaalaisista kaikkein heikoimmin perillä niin sanotuista Open banking -palveluista sekä syksyllä kokonaisuudessa voimaan tulevasta PSD2-direktiivistä, joka tuo muutoksia maksamiseen, selviää konsulttiyhtiö Accenturen tekemästä kyselytutkimuksesta.Selvityksen mukaan vain 26 prosenttia suomalaisista on perillä direktiivin tuomista muutoksista maksutoimeksiantopalveluihin. PSD2-direktiivi määrittelee entistä tiukemmin, miten käyttäjän henkilöllisyys varmistetaan maksu- ja pankkipalveluita käytettäessä. Vaatimus asiakkaan vahvasta tunnistautumisesta tulee voimaan 14. syyskuuta.Vain 12 prosenttia suomalaisista vastaajista tiesi, että direktiivin voimaan astumisen jälkeen eri yritykset voivat päästä käsiksi asiakkaan pankkitilien saldo-, tili- ja maksutietoihin, jos asiakas on antanut siihen luvan. Uudistuksen tavoitteena on lisätä pankkialan kilpailua sekä synnyttää uusia palveluja.Pohjoismaissa yli 80 prosenttia vastaajista piti tilitietojen jakamista ja muiden kuin pankkien tuottamia maksupalveluja riskialttiina.Hyödyllisimpinä mahdollisina uusina ominaisuuksina Pohjoismaissa pidettiin suosituksia parhaista vaihtokursseista, kun ostetaan verkkokaupasta vieraalla valuutalla. Myös reaaliaikainen lainapäätös verkkokaupasta ostettaessa kiinnosti lähes 40 prosenttia vastaajista.Accenturen kyselytutkimus toteutettiin verkkokyselynä ja puheluhaastatteluin elokuussa 2018 ja siihen osallistui 4 066 vastaajaa Tanskasta, Suomesta, Norjasta ja Ruotsista.