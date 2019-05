Taloussanomat

Kommentti: Teollisuuden ja autoilun päästöt saisi alas jopa tuskattomasti – jos löytyisi poliittista halua

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keinoja: turve, yritystuet, työsuhdeautot...

Sähköautot firmoille