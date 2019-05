Taloussanomat

Antti Rinne määritteli ”normaalin talouskasvun” 2 prosentiksi – ekonomisteilta tyly arvio

Alla olevalla videolla Antti Rinne vastaa Säätytalolla toimittajien tarkentaviin kysymyksiin kahden prosentin kasvusta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elinkeinoelämän

Tampereen