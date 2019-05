Taloussanomat

Viranomainen varoittaa: Perintäfirma lähettelee yhä kirjeitä, vaikka on itse jo konkurssissa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on puuttunut luvattomaan toimintaan, jota harjoitti helsinkiläisen perintäyhtiön FC Perinnän konkurssipesä.FC Perinnän toimilupa päättyi jo tammikuussa 2017, jonka jälkeen yhtiö jatkoi siitä huolimatta luvanvaraista perintätoimintaa. Avi kielsi yhtiötä harjoittamasta perintätoimintaa ja asetti sille 10 000 euron uhkasakon kiellon tehosteeksi.Hämeenlinnan hallinto-oikeus tuomitsi uhkasakon maksettavaksi toukokuussa 2018. Kesäkuun 16. päivä yritys asetettiin konkurssiin.Perintäkirjeiden tulo ei loppunut senkään jälkeen. Etelä-Suomen avi kertoi tiedotteessa keskiviikkona, että se on saanut lukuisia yhteydenottoja velallisten saamista perintäkirjeistä, jotka on lähetetty FC Perinnän konkurssipesän pesänhoitajana toimivan asianajajan nimissä.Aluehallintoviraston toimivaltaan ei kuulu asianajajan harjoittaman perintätoiminnan valvonta. Asianajajien toiminnan valvonnasta vastaa Asianajajaliiton valvontalautakunta.FC Perintä ei ole ainoa viranomaisen luupin alla oleva perintäfirma. Vuodenvaihteessa avi perui kansainvälisen Alektumin luvan Suomessa.Avi muistuttaa, että jos vaadittu velka on velallisen mielestä kokonaan tai osittain aiheeton tai perintäkulut kohtuuttomia, sen voi riitauttaa.Avi ohjeistaa myös, että jos on saanut FC Perintä Oy:n konkurssipesän pesänhoitajan nimissä perintäkirjeitä ja tarvitset henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa, voit olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.