Syyttäjä: Palvelutalon johtaja uhkasi nylkeä työntekijänsä elävältä

Kihlakunnansyyttäjä

Syytteessä nyt

Puolustus kiistää

vaatii palvelutalon entiselle johtajalle tuntuvaa sakkorangaistusta kahdesta työturvallisuusrikoksesta ja kahdesta työsyrjinnästä.Palvelutaloa ylläpitävä yhdistys on syyttäjän mielestä tuomittava vähintään 8 500 euron suuruiseen yhteisösakkoon ja sen hallituksen puheenjohtaja sakkoihin.Sekä entinen johtaja että yhdistys ja sen puheenjohtaja kiistävät kaikki syytteet.Muun muassa Mikkelin kaupungille tehostettua vanhusten palveluasumista tarjoava talo joutui Itä-Suomen aluehallintoviraston syyniin kahden työntekijän sille vuonna 2016 tekemästä sosiaalihuoltolain mukaisesta huoli-ilmoituksesta.Sairaanhoitajina palvelutalossa työskennelleet henkilöt kantelivat virastolle havaitsemistaan työpaikkansa epäkohdista, muun muassa lääkevirheistä ja puutteellisesta kulunvalvonnasta. Palvelukodista oli heidän mukaansa karkaillut useita muistisairaita asukkaita jopa talvipakkaseen. He olivat huolissaan asukkaiden turvallisuudesta.Tarkastuksissa palvelutalon toiminnassa havaittiin puutteita, jotka sittemmin on uuden johtajan aikana korjattu. Aluehallintovirasto antoi vuosi sitten palvelutalolle puhtaat paperit, kanteluiden johdosta sillä ei ollut enää tarvetta jatkotoimiin.oleva johtaja on jäänyt suunnitellulle eläkkeelle kaksi vuotta sitten. Tehtävässään hän ennätti olla noin 40 vuotta.Aluehallintoviraston työsuojelu oli kuitenkin tehnyt poliisille rikosilmoituksen kantelut tehneisiin sairaanhoitajiin kohdistuneista epäillyistä työsuojelurikoksista ja työsyrjinnästä. Tältä osin riitaa puidaan nyt käräjäoikeudessa.Kantelun tehneistä sairaanhoitajista toinen irtisanottiin, toinen purki työsuhteensa itse. Molemmat katsovat joutuneensa palvelutalon johtajan uhkailun ja työsyrjinnän kohteiksi.Käräjäoikeudessa maanantaina julkiluetun syytteen mukaan johtaja uhkasi nylkeä toisen sairaanhoitajan elävältä, jos tämä puhuu jotain aluehallintovirastolle.Hän vei sairaanhoitajan pimeään saunan pukuhuoneeseen yrittäen taivuttaa tämän kertomaan viraston tarkastajille palvelutalosta haluamallaan tavalla. Syyttäjän mukaan sairaanhoitajalle oli myös annettu kaksi perusteetonta varoitusta.Toista kantelun tehneistä sairaanhoitajista johtaja uhkasi syyttäjän mukaan kuristamisella ja vaati että tämän pitää puhua aluehallintoviraston tarkastajille sovitulla tavalla.kaikki syytteet perusteettomina ja vanhentuneina. Kiistan arvioinnissa on puolustuksen mukaan otettava hyvin tarkasti huomioon, että kantelut tehneet sairaanhoitajat ovat itse olleet riidanhaluisia koko muuta työyhteisöä kohtaan.Puolustuksen mukaan syytteessä mainitut teot perustuvat tarkoitushakuiseen ja paikkaansapitämättömään, valheelliseen ja vääristeltyyn tietoon.Aluehallintoviraston työsuojelua vastaan puolustus hyökkää kovin sanoin. Sen mukaan viranomaisen toiminta on ollut asiantuntematonta, luokatonta ja jopa tuomittavaa.Puolustus pitää käsittämättömänä sitä, että viranomainen on tehnyt asiasta rikosilmoituksen pyytämättä asiasta selvitystä toiselta osapuolelta.Oikeudenkäynti alkoi maanantaina ja sille on varattu kolme istuntopäivää. Aikaa kuluu, sillä puolustus on haastanut oikeuteen kuultaviksi asianosaisten lisäksi kymmenen todistajaa, muun muassa palvelutalon entisestä ja nykyisestä henkilökunnasta.