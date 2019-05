Taloussanomat

Finnwatch: Näin sote-jätit hoitavat verovastuunsa – huonoimmat pisteet sai Mehiläinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mehiläisen pisteitä pudotti kolme asiaa

Attendo ja Terveystalo purkaneet verojärjestelyjään

Tulonmuunto yleistä myös paremmin sijoittuneissa yhtiöissä

Kansalaisjärjestö Finnwatch vertaili kuuden Suomessa toimivan sote-alan yhtiön verovastuullisuutta. Vertailun parhaimmat olivat Pihlajalinna ja Coronaria ja hännänhuipuksi jäi Mehiläinen.Verovastuuta arvioitiin viidellä eri osa-alueella. Suurin painoarvo annettiin rajat ylittävien verojärjestelyjen vastuullisuudesta, koska niiden verovaikutukset voivat olla euromääräisesti isot. Sote-yrityksillä yleisimpiä tällaisia järjestelyjä ovat olleet korkojen laajaan vähennyskelpoisuuteen liittyvät mallit.Finnwatch huomauttaa raportissaan, että kaikki verovelvolliset yksityishenkilöistä yrityksiin harjoittavat verosuunnittelua jollain tavalla. Keinot vaihtelevat kuitenkin paljon, ja osa niistä on hyvin aggressiivisia tai lain harmaalla alueella olevia toimia.Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiön tarkoituksellinen velkaannuttaminen, konserniyhtiöiden sijoittaminen matalan verotuksen maahan tai työntekijöiden kannustaminen tulonmuuntoon.Vertailussa ovat mukana liikevaihdoltaan kuusi suurinta alan yritystä: Attendo, Mehiläinen, Cor Group/Coronaria, Pihlajalinna, PlusTerveys ja Terveystalo.Korkein mahdollinen pistemäärä olisi ollut 11 ja matalin -11. Pihlajalinna ja Coronaria saivat 5 pistettä. Kolmanneksi tuli PlusTerveys 3 pisteellään.Heikoimmin sijoittui Mehiläinen, joka sai -2 pistettä. Toiseksi heikoin oli ruotsalaisjätti Attendo, joka sai -1 pistettä. Terveystalo sai 0 pistettä.Mehiläisen pisteet putosivat kolmesta syystä. Se oli ensinnäkin tehnyt lainajärjestelyjä, jotka vähentävät verotettavaa tulosta Suomessa. Pisteitä pudotti myös käynnissä oleva veroriita sekä tulonmuunto.Tulonmuunnolla tarkoitetaan sitä, että yrityksen yksittäisten työntekijöiden ansiotuloa pyritään muuttamaan kevyemmin verotettavaksi pääomatuloksi. Näin voi tehdä esimerkiksi niin, ettei lääkäreitä tai muita asiantuntijoita palkata työntekijöiksi, vaan he työskentelevät itsenäisinä elinkeinonharjoittajina tai oman yrityksensä kautta. Tulonmuuntoa on myös se, että maksetaan yrityksessä töissä oleville osakkaille osa palkasta osinkona.Molemmista tavoista voi saada veroetuja sekä säästöjä työnantajan sivukuluihin.Mehiläinen sai eniten pisteitä julkisesta verostrategiastaan. Se myös vastasi lähes kaikkiin Finnwatchin kysymyksiin.Attendo ja Terveystalo ovat purkaneet aggressiivisia kansainvälisiä verojärjestelyjään, mutta molemmilla on Finnwatchin mukaan käynnissä veroriitoja ja ne osallistuvat tulonmuuntoon.Kumpikin on aiemmin ollut pääomasijoittajien omistuksessa, mutta nyt ne ovat pörssiyhtiöitä.Terveystalon vanhoista verojärjestelyistä johtuvat tappiot ovat vielä viime vuosina vähentäneet yhtiön Suomeen maksamia veroja. Esimerkiksi viime vuonna Terveystalo ei maksanut lainkaan yhteisöveroa, raportissa kerrotaan.Terveystalon mukaan nämä tappiot on käytetty tämän vuoden alussa, ja sen jälkeen verovastuullisuus paranee.Attendon toimintaan on Finnwatchin mukaan aiemmin liittynyt aggressiivista velkajärjestelyihin perustuvaa verosuunnittelua. Attendo luopui korkeakorkoisista osakaslainoista vuonna 2012 ja samana vuonna veloista maksetut korot kääntyivät laskuun ja yhtiö alkoi maksaa yhteisöveroja Suomeen.Attendo listautui Tukholman pörssiin vuonna 2015. Nykyisin sen toiminnassa ei Finnwatchin mukaan ole enää havaittavissa rajat ylittävää kansainvälistä aggressiivista verosuunnittelua.Pihlajalinna, Coronaria ja PlusTerveys eivät ole raportin mukaan harjoittaneet aggressiivista kansainvälistä verosuunnittelua historiansa aikana.Tulonmuunto oli yleistä myös Pihlajalinnassa. PlusTerveydeltä ja Coronarialta ei saatu tarkkoja tietoja, mutta PlusTerveyden mukaan suurin osa sen lääkäreistä on kuitenkin työsuhteessa.Finnwatchin mukaan nämä kolme yritystä voisivat parantaa verovastuullisuuttaan laatimalla selkeät julkiset verovastuullisuuslinjaukset sekä palkkaamalla entistä useamman lääkärin suoraan työsuhteeseen.Veroriidoista on otettu selvityksessä huomioon vain merkittävät aggressiiviseen verosuunnitteluun tai tulonmuuntoon liittyvät riidat sekä taloudellisesti merkittävät verotarkastukset, joiden lopputulokseen yritys on varautunut tilinpäätöksessään.Finnwatchin selvitys perustuu yrityksille lähetettyyn kyselyyn ja maakohtaiseen veroraportointipohjaan. Raportti on tehty viime vuonna kerätyn joukkorahoituksen avulla.