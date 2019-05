Tilasto: Parista tehtaasta pahemmat päästöt, kuin koko Suomen yksityisautoilusta – sementillä yllättäviä ilmastovaikutuksia

Taloussanomat

Tilasto: Parista tehtaasta pahemmat päästöt, kuin koko Suomen yksityisautoilusta – sementillä yllättäviä ilmas

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sementtiteollisuus on ilmastopahis

Yritystukiin muutoksia?