Googlen palvelinkeskuksesta tulee Haminan historian suurin kertasijoitus – rakennusvaihe työllistää 800 ihmistä

Taloussanomat

Googlen palvelinkeskuksesta tulee Haminan historian suurin kertasijoitus – rakennusvaihe työllistää 800 ihmist

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uusi keskus valmis muutamassa vuodessa

Suomi hyvä maa palvelukeskuksille