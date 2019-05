Taloussanomat

Naantali saa nollan euron setelin – hintaa viisi euroa

Naantalin kaupunki saa nollan euron keräilysetelin, kertoo Visit Naantali. Setelissä on kuvat Kultarannasta ja Naantalin kylpylästä.Nollasetelit ovat nimensä mukaisesti vaihtoarvoltaan arvottomia. Niitä painetaan 5 000 kappaletta, ja niitä voi ostaa viiden euron hintaan.Setelit on painettu eurosetelipaperille, ja niissä on oikeiden seteleiden turvatekijät, kuten hologrammit ja vesileimat.Ensimmäinen suomalainen nollaseteli julkaistiin vuonna 2017 Suomen Rautatiemuseon ja Hyvinkään kaupungin yhteistyössä. Myös monilla muilla kaupungeilla ja muun muassa Ähtärin pandoilla ja suopotkupallon MM-kilpailuilla on omat nollasetelinsä.Nollaseteleitä valmistetaan Euroopan keskuspankin myöntämällä yksinoikeudella ranskalaisessa setelipainossa. Nollaseteleitä on painettu vuodesta 2015 alkaen.