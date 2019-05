Taloussanomat

Fiat Chrysler ehdottaa yhdistymistä Renaultin kanssa – synnyttäisi uuden autojättiläisen

27.5. 9:25

Italialais-amerikkalainen autovalmistaja Fiat Chrysler ehdottaa ranskalaiselle Renaultille yhdistymistä. Fuusiossa yhdistyneen yhtiön omistus jakautuisi tasan.

Fuusiossa syntyisi maailman kolmanneksi suurin autovalmistaja, jonka emoyhtiö rekisteröitäisiin Hollantiin. Fiat Chryslerin ja Renaultin markkina-arvo oli perjantain kurssitietojen mukaan 32,6 miljardia euroa.



Fiatin tiedotteen mukaan yhtiöillä olisi ”laaja ja toisiaan tukeva mallivalikoima”.



Yhteenlaskettu autojen tuotanto oli viime vuonna 8,7 miljoonaa. Yhdistymisen tuomien säästöjen ennakoidaan nousevan yli viiteen miljardiin euroon.



Renault on antanut tiedotteen, jonka mukaan sen hallitus käsittelee yhdistymistä tänään aamupäivällä. Renault on tehnyt parikymmentä vuotta yhteistyötä japanilaisen Nissanin kanssa. Yhtiöillä on myös ristiinomistusta.