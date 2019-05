Taloussanomat

Kuluttajien luottamus miinuksella toukokuussa – oman talouden tulevaisuus yhä valoisa

Uusi kuluttajien luottamusindikaattori oli toukokuussa -1,8, kun se huhtikuussa oli -1,7 ja maaliskuussa -2,4.Viime vuoden toukokuussa luottamusindikaattori oli plussalla eli 4,1. Indikaattorin keskiarvo viime vuoden tammikuusta lähtien on 0,8.Luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä kuluttajien näkemys oman taloutensa nykytilanteesta ja myös odotus omasta taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman toukokuussa edelliskuuhun verrattuna. Sen sijaan odotus Suomen talouden kehityksestä heikkeni ja on nyt synkkä vuodentakaiseen verrattuna.Kestotavaroiden ostoaikeet pysyivät ennallaan, ja näitä aikeita oli kuluttajilla keskimääräistä enemmän toukokuussa.Kuva oman talouden nykytilanteesta oli valoisa, kun taas arvio tulevasta oli kohentumisesta huolimatta varovainen. Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat erittäin hyväksi. Ajankohtaa pidettiin yleisesti otollisena säästämiselle ja lainanotolle.Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden vain näkemys tämän hetken omasta taloudesta parani hieman toukokuussa.Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi toukokuun alkupuoliskolla 1 034 Suomessa asuvaa henkilöä.Tilastokeskus on uudistanut kuluttajien luottamuksen mittaamisen. Uudistus on laajin yli 15 vuoteen, kun tiedonkeruu, tietosisältö ja indikaattorin laskeminen uudistuvat.Luottamusindikaattori koostuu jatkossa osatekijöistä, jotka mittaavat kuluttajan oman talouden tilaa kysymyshetkellä, arvioita omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua sekä aikeista ostaa kestotavaroita vuoden aikana. Laskennasta jäivät pois odotukset työttömyydestä ja säästämisestä.Myös tilaston virallinen nimi vaihtui kuluttajabarometrista kuluttajien luottamukseksi.Uuden kuluttajien luottamusindikaattorin uskotaan ennakoivan yksityisen kulutuksen kehitystä paremmin kuin aikaisemman indikaattorin. Muutokset tehtiin Euroopan komission aloitteesta.