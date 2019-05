Taloussanomat

Trump: Huawein tilanne voi ratketa osana Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppaneuvotteluja

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vihjannut, että kiinalaisen teknologiajätti Huawein tilanne saattaa ratketa osana Yhdysvaltojen ja Kiinan välisiä kauppaneuvotteluja.