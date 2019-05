Taloussanomat

Pitäisikö näistä velkaisilta perityistä maksuista luopua? ”Silloinhan pääsisi veloista halvemmalla”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valtakunnanvouti ei kannata korottomuutta

Maksujen määrä reilua?

”Ulosottomaksut ärsyttävät”

Ulosottomiesten palkkiot syyniin