Maakaasun ja turpeen käytön kasvu paisutti päästöjä Suomessa

Heikko vesitilanne vaikutti

Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt kasvoivat viime vuonna 2 prosenttia vuotta aiemmasta 56,5 miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaavan määrään, ilmenee Tilastokeskuksen julkaisemasta pikaennakosta.Päästökaupan ulkopuoliset päästöt pysyivät edellisvuoden tasolla, mutta ylittivät EU:n asettaman päästökiintiön 0,4 miljoonalla hiilidioksidiekvivalenttitonnilla.Tilastokeskuksen mukaan pikaennakossa uusimman vuoden päästö- ja poistumatiedot on tuotettu karkeammalla tasolla kuin edeltävien vuosien tiedot.Suurin päästölähde Suomessa on energiasektori, jonka osuus kokonaispäästöistä oli viime vuonna 75 prosenttia.Energiasektorin päästöt kasvoivat viime vuonna 3 prosenttia, ja kasvuun vaikutti varsinkin maakaasun ja turpeen kulutuksen kasvu.Energiasektorin päästöistä lähes puolet tulee energiateollisuudesta. Seuraavaksi isoimmat päästölähteet energiasektorilla on kotimaan liikenne sekä teollisuus ja rakentaminen.Kylmä ilmasto, pitkät välimatkat ja energiaa paljon kuluttava teollisuus selittävät energiasektorin korkeita päästöjä Suomessa.Alkuvuoden kylmän ajanjakson aikana turpeen kulutus kasvoi selvästi, koska kiinteiden puupolttoaineiden hankinnassa oli ongelmia. Lisäksi vesivoiman tuotanto laski viime vuonna Pohjoismaissa huonon vesitilanteen takia.Energiasektorin päästöjen kasvua selittää sekä teollisuuden volyymin ja energian loppukäytön kasvu sekä sähkön nettotuonnin väheneminen.Kasvusta huolimatta energiasektorin päästöt olivat viime vuonna runsaan viidenneksen pienemmät kuin vuonna 1990.