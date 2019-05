Taloussanomat

Kiinalaisyhtiö vaatii Boeingilta korvauksia Max 8 -tappioista – saattaa käynnistää lumipalloefektin

Kiinalaisyhtiö vaatii Boeingilta korvauksia Max 8 -tappioista – saattaa käynnistää lumipalloefektin

22.5. 16:28

China Eastern Airlines on ensimmäisenä kiinalaisena lentoyhtiönä esittänyt vahingonkorvausvaatimuksensa amerikkalaiselle lentokonevalmistaja Boeingille tappioista, jotka aiheutuivat Boeingin ongelmamallin 737 Maxin lentojen keskeyttämisestä.

Useat muut lentoyhtiöt voivat olla nyt samalla linjalla ja vaatia vahingonkorvauksia Boeingilta, Kiinan hallitusta lähellä oleva Global Times kirjoittaa.



Kahteen tuhoisaan onnettomuuteen joutunut 737 Max on myynyt hyvin Kiinassa, mikä merkitsee, että lumipalloefekti kiinalaisten lentoyhtiöiden keskuudessa voi olla erityisen tuntuva amerikkalaisvalmistajalle. Mallin on katsottu sopivan hyvin Kiinan sisäiseen liikenteeseen.



Kiinassa oli käytössä yhteensä 96 Max 8 -mallin konetta, kun kaksi maahansyöksyä johti konetyyppiin kohdistuviin lentokieltoihin. Näiden lisäksi Kiinaan on tilattu satoja vastaavan tyypin koneita.



Reaktioihin voi liittyä myös kauppapoliittisia näkökohtia Yhdysvaltain ja Kiinan kauppakiistan kärjistyttyä entisestään Huawein mustalle listalle joutumisen myötä.