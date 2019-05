Taloussanomat

Huawei pitää Yhdysvaltojen toimia kiusantekona ja varoittaa, että maalitauluksi voivat päätyä muutkin

Huawei aikoo jatkaa 5g-johdossa

”Asiaa täytyy kysyä Trumpilta”