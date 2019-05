Taloussanomat

Haminalaisen laivurin vuosien piina Venäjällä: rikosepäily vesittyi – alus ruostuu silti Viipurissa

matkailuyrittäjäajautui risteilyaluksensa kanssa venäläisviranomaisten hampaisiin Viipurin vesillä kesällä 2017. Nyt hän on viimein vapautumassa rikosepäilyistä.Ahosen rikosrekisterin pitävät puhtaana Venäjän rikoslain vanhenemisajat: koska syytettä ei ole nostettu kahdessa vuodessa, tapaus vanhenee rikosoikeudellisesti.Ahosen Charlotte-risteilyaluksen takavarikko Viipurissa sen sijaan jatkuu. Venäjän viranomaiset vaativat Ahoselta maksua laivan luovuttamisesta takaisin omistajalle.Poikkeuksellinen tapahtumasarja alkoi kesäkuussa 2017, kun Viipurin tulliviranomaiset pidättivät risteilymatkaa Viipurin vesillä isännöineen Ahosen ja hänen aluksensa.Ahonen oli kuljettanut suomalaisia sotahistorian harrastajia Johanneksesta eli nykyisestä Sovetskista Uuraaseen, nykyiseen Vysotskiin.15 tuntia epäiltynä niin sanotusta kabotaasirikoksesta eli luvattomasta sisäisen liikenteen harjoittamisesta toisen valtion alueella. Sen jälkeen hänet päästettiin odottamaan syytteitä vapaalla jalalla.Kahden vuoden aikana oikeutta on istuttu sekavassa ja monipolvisessa prosessissa kymmeniä kertoja sekä Viipurin kaupunkioikeudessa että Pietarissa Leningradin oblastin (hallintoalueen) alueoikeudessa.Toistaiseksi viimeisin rikosoikeudenkäynti oli toukokuun alussa Pietarissa, missä alueoikeus päätti palauttaa rikosasian uudelleen valmisteltavaksi Viipuriin.Käytännössä tämä tarkoittaa asianajajamukaan sitä, että Ahonen ei voi enää joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen.– Koska rikossyytettä ei ole saatu nostettua kahden vuoden määräajassa, se raukeaa, sanoo Ahremtšik.on kuitenkin vieläkin auki, ja Charlotte-laiva jököttää edelleen takavarikossa Viipurissa.Tammikuussa 2018 Venäjän viranomaiset jo kertaalleen antoivat Ahoselle luvan viedä laivan Suomeen vain 20 euron sakkoja vastaan. Tuolloin jäät kuitenkin estivät aluksen välittömän tuomisen Suomeen.Ennen kuin Ahonen ehti palauttaa Charlottea, viranomaiset peruuttivat vapauttavan päätöksen ja asettivat laivan yllättäen uudelleen takavarikkoon.Tilanteen tekee vielä erikoisemmaksi se, että Viipurin tulli ja ulosottovirasto ovat joutuneet ilmiriitoihin keskenään Charlotten tapauksesta ja käräjöivät siitä, paljonko Ahosen pitäisi maksaa Charlotten vapauttamiseksi.Viipurin tulli vaatii Ahoselta 2,7 miljoonaa ruplaa eli noin 37 500 euroa, ulosottoviranomaisten mukaan noin neljäsosa siitä olisi riittävä summa.Tullin ja ulosottoviraston riitaa käsitellään Viipurin kaupunkioikeudessa, ja prosessi voi viedä kuukausia.Ahremtšik on avustanut Ahosta vain kabotaasiliikennettä koskevassa rikosjutussa, eikä hän ole mukana takavarikko-oikeudenkäynnissä. Ahremtšik kuitenkin arvioi, ettei Ahonen saa laivaansa takaisin ilmaiseksi.– Valitettavasti aluksen voi palauttaa vain maksamalla, Ahremtšik sanoo.tilannetta pöyristyttävänä.– Jos minua vastaan ei ole nostettu rikossyytettä enkä siten ole tehnyt rikosta, niin miksi minun pitäisi maksaa omasta laivastani mitään, hän ihmettelee.Ahremtšikiltakaan ei tule selitystä siihen, mihin maksu Ahosen tapauksessa perustuu.On myös epäselvää, muuttuuko tilanne sen jälkeen, kun Ahonen kesäkuussa virallisesti voidaan todeta syyttömäksi rikokseen.Kovan onnen Charlotte-alus on nyt muutaman kilometrin päässä Viipurin keskustasta Lavolan veneilykerhon laiturissa Saimaan kanavan suulla, mihin se siirrettiin Viipurin laivatelakalta.– Soitin ja kysyin venekerholta, että joko se on podvodnaja lodka, sukellusvene, vitsailee yrittäjä Jarmo Ahonen.Hän ei ole itse käynyt katsomassa Charlottea, mutta laiva on tiettävästi edelleen hyväkuntoinen.Ahonen on pettynyt siihen, että Suomen viranomaiset eivät ole millään tavoin auttaneet häntä laivakiistassa. Myötätuntoisia viestejä hän kertoo saaneensa, mutta ei konkreettista apua.Ahonen sanoo joutuvansa maksamaan kaikki asianajokulunsakin omasta pussistaan, sillä vakuutusyhtiö ei korvaa niitä.Tilannetta eivät helpota lisätappiot, joita aiheutuu siitä, että Charlotte on jo kolmatta kesää poissa risteilyliikenteestä.