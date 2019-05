Taloussanomat

Pihlajalinna ostaa Kouvolan Työterveyden

Kauppahintaa Pihlajalinna ei kerro tiedotteessaan.Kouvolan Työterveyden asiakkaana on noin 70 paikallista yritystä, joissa on yhteensä noin 2 000 työntekijää. Kaupassa Kouvolan Työterveyden toimipiste Kouvolan Prisman yhteydessä siirtyy Pihlajalinna Lääkärikeskuksille.Kouvolan Työterveyden työntekijät jatkavat Pihlajalinnan palveluksessa vanhoina työntekijöinä.Kauppa astuu voimaan kesäkuun alussa.Pihlajalinnalla on alueella entuudestaan toimipisteet Kouvolan keskustassa, Kuusankoskella, Kotkassa, Karhulassa, Haminassa, Inkeroisissa, Miehikkälässä ja Virolahdella.