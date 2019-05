Taloussanomat

Viinaturismi kääntyi taas kasvuun – Virosta tuotiin miljoona litraa enemmän kuin vuotta aiemmin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaiset toivat Virosta touko-huhtikuussa yhteensä 29 miljoonaa litraa alkoholijuomia. Määrä oli noin miljoona litraa enemmän kuin vuotta aiemmin.Noin neljännes juomista tuodaan Latviasta.Alkoholin matkustajatuonnissa on viitteitä polarisoitumisesta. On suurtuojia ja niitä, jotka eivät tuo juomia lainkaan. Niiden osuus, jotka sanovat, ettei Viron hintataso vaikuta matkustuspäätökseen mitenkään, on kasvanut selvästi vuodesta 2017.Yli sata litraa alkoholia tuoneiden merkitys näyttää kasvaneen. Suurtuojat käyvät keskimäärin viisi kertaa vuodessa Virossa ja tuovat noin 38 prosenttia kaikesta suomalaisten Viron-matkoilta tuomasta alkoholista.Oluen tuonti Virosta väheni viime vuoden touko-huhtikuuhun verrattuna hieman, mutta alkuvuonna näytti kääntyneen kasvuun. Helmi-huhtikuussa olutta tuotiin Virosta jopa 40 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavan ajanjakson aikana.Myös siiderin ja long drink -juomien tuonti näyttää kääntyneen kasvuun: Siideriä tuotiin toukokuun 2018 ja huhtikuun 2019 välisenä aikana yli 20 prosenttia aiempaa enemmän. Long drink -juomia lähes viidennes enemmän kuin vuotta aiemmin.Viinien ja liköörien tuonti näytti vähentyneen ja väkevien tuonti pysyneen ennallaan.Tiedot selviävät vuotuisesta haastattelututkimuksesta, jota tilaavat Palvelualojen ammattiliitto, Panimo- ja virvoitusjuoma- teollisuusliitto, Päivittäistavarakauppa, Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja Suomen alkoholijuomakauppayhdistys.