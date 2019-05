Taloussanomat

Sähköpotkulaudat tulevat Tampereen katukuvaan – katso paikat, joihin himopotkijalla ei ole asiaa

Tampereen kaupunki on laatinut pelisäännöt maahan hiljalleen rantautuvan uuden liikkumistavan, sähköpotkulautailun varalta. Yhdyskuntalautakunnan päätös antaa edellytykset yksityisen vuokraustoiminnan käynnistämiseen jo tänä kesänä.Helsingissä sähköpotkulautojen vuokraaminen käynnistyi jo keväällä. Yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja, Tampereen apulaispormestarikertoo kaupungin halunneen tarttua ilmiöön etupainotteisesti.– Ei me voida tätä oikein estääkään, Jäntti myöntää, vaikkei ole varma sähköpotkulautojen tulevaisuudesta.– Saa nähdä, onko tämä ohimenevä trendi.Käytännössä Tampereen keskustan kaduilla ei ole sähköpotkulautoja juurikaan vielä nähty. Kaupungin näkökulmasta kyseessä on ilmiö, joka avaa paljon myönteisiä mahdollisuuksia.Lautakunta perustelee ratkaisuaan muun muassa sillä, että sähköpotkulaudat ohjaavat liikennettä vähäpäästöisempään suuntaan. Lisäksi sähköpotkulautojen vuokraamisella voi olla roolinsa kaupunkistrategian mukaisen älyliikenteen kehittämisen näkökulmasta uutena, kevyenä liikkumisen palveluna.Laki on mahdollistanut sähköpotkulautojen käytön vuoden 2016 alusta. Helsingissä vuokraustoiminnan käynnistänyt taho pyysi myös Tamperetta määrittelemään toiminnan pelisäännöt ja esittämään muun muassa pysäköintiä koskevat rajoitukset.Kyse onkin siis kaupungin ja yksityisten toimijoiden yhteistyöstä. Sähköpotkulautoja vuokraavia firmoja voi siis tulla Tampereelle useampiakin.Lain mukaan sähköpotkulautojen maksiminopeus on 25 kilometriä tunnissa. Laitteet, jotka kykenevät yli 15 kilometrin tuntinopeuteen, kuuluvat lain mukaan aina pyöräteille. Tampereen kaupunki edellyttää vuokrafirmoja kehittämään tekniikkaa niin, ettei tuntinopeus nouse tietyillä alueilla yli kymmenen kilometrin. Näin pyritään minimoimaan vaaratilanteet keskimäärin viiden kilometrin tuntivauhtia etenevien jalankulkijoiden kanssa.– Yksityisiltä käyttäjiltä emme voi tietenkään edellyttää vastaavaa, Jäntti myöntää.– Riski on myös siinä, että lautoja jätetään lojumaan ympäriinsä. Sellaiset laudat voivat olla vaaraksi esimerkiksi näkövammaisille.Yhdyskuntalautakunta päättikin samalla alueista, joilla ajonopeus tulee rajoittaa maksimissaan kymmeneen kilometriin tunnissa ja joilla pysäköinti on kielletty.