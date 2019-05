Taloussanomat

Vuokratyöfirma hävisi korkeimmassa oikeudessa – määräaikaisuuksien syyt eivät kelvanneet

Korkein oikeus on tehnyt ennakkopäätöksen vuokratyöyhtiön solmimista määräaikaisista työsuhteista.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy