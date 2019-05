Taloussanomat

Video: Tässä toimii Amazonin uusi pakkausrobotti – korvaamassa ainakin 1 300 ihmisen työpanoksen

Verkkokauppa Amazon on esitellyt robotit, jotka tulevat automatisoimaan tilausten pakkaamisen vieden samalla tuhansien ihmisten työt.

Amazon on viime vuosina lisännyt automaatioteknologiaa varastoihinsa. Uusimman laitehankinnan tarkoitus on automatisoida tuotteiden skannaus ja paketointi, kertoo uutistoimisto Reuters.



Amazon on suunnitellut asentavansa laitteet kymmeniin varastoihin. Yhden varaston automatisointi robotilla vastaa 24 työpaikkaa. Tämänkaltaiset varastot työllistävät yleensä yli 2 000 henkeä.



Tämä veisi 1 300 työpaikkaa 55 varastossa ympäri Yhdysvaltoja. Robottien kustannukset, miljoona dollaria konetta kohden sekä toimintakustannukset, Amazon odottaa saavansa takaisin alle kahdessa vuodessa.



Italialaisen valmistajan CMC:n CartonWrapiksi kutsutut laitteet paketoivat huomattavasti nopeammin kuin ihmiset: 600-700 pakettia tunnissa päihittäen ihmisvoiman neli- tai viisinkertaisesti. Toimiakseen robotit tarvitsevat yhden henkilön lataamaan asiakkaiden tilauksia, toisen lataamaan pakkaustarvikkeita ja kolmannen korjaamaan toimintahäiriöitä kuten tukoksia.