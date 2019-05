Taloussanomat

Italialaispankki hukkasi päivässä miltei kokonaisen hallituksen – EKP pui viimein kohtaloa

Miltei koko Banca Carigen hallitus erosi alkuvuodesta. Pankki on uinut kuukausitolkulla syvässä suossa.

Euroopan keskuspankin (EKP) asettama valvontakomitea aikoo keskustella vaikeuksiin ajautuneen italialaispankki Banca Carigen kohtalosta tänään alkavassa kokouksessaan, kertoo uutistoimisto Bloomberg nimettömiin lähteisiin viitaten.EKP määräsi tammikuussa tilapäisen hallinnon ja valvontakomitean Banca Carigelle sen jälkeen, kun suurin osa pankin hallituksesta erosi, kun pankki ei ollut saanut tarvitsemaansa lisärahoitusta.Tilapäishallinnon ja valvontakomitean on ollut määrä supistaa pankin taseriskiä ja etsiä pankille rahoitusta. Yritykset eivät kuitenkaan ole tuottaneet toivottua tulosta, ja viime viikolla yhdysvaltalainen varainhoitojätti BlackRock vetäytyi sopimuksesta, jolla Banca Carigea olisi pyritty pelastamaan.Bloombergin lähteiden mukaan EKP:n valvontakomitea harkitsee nyt jatkavansa määräaikaa, johon mennessä Carigelle pitää löytää yksityiset rahoittajat. Tällä hetkellä määräaika on päättymässä huomenna.EKP:n ja Carigen edustajat eivät halunneet kommentoida asiaa Bloombergille.EKP:n valvontakomissiolla on syyskuun loppuun asti aikaa löytää ratkaisu pankin pelastamiseksi.Jos rahoitusta Carigelle ei löydy, Italian populistihallitus voi joutua estämään alueellisesti merkittävää pankkia kaatumasta. Molemmat hallituspuolueet, Viiden tähden liike ja Liiga, ovat aiemmin arvostelleet veronmaksajien rahojen käyttöä ongelmapankkien pelastamiseen.