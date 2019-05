Taloussanomat

Lähteet: Trumpin auto­tulleihin tulossa puolen vuoden lykkäys

15.5. 18:48

Presidentti Donald Trump on uutistoimisto AFP:n teollisuuslähteistä saamien tietojen mukaan lykkäämässä tuontiautoille kaavailtuja 25 prosentin tulleja puolella vuodella.

Tiedolle ei ole virallista vahvistusta, mutta tieto on kääntänyt pörssikursseja nousuun. Päätöstä tulleista oli odotettu tulevana perjantaina.



Yhdysvallat on perustellut suunniteltua tullikorotusta kansallisella turvallisuudella.



Tulliuhka on herättänyt suurta huolta EU-maissa ja Japanissa. Tullien korotus vaikuttaisi myös Suomeen, sillä Uudenkaupungin autotehtaan tuotannosta suuri osa viedään Yhdysvaltoihin.