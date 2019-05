Ex-kotimyyjä paljastaa: Näin ikäihmisille myydään jopa 4 kertaa normaalia kalliimpia remontteja – ”Eläkeläiset ovat usein hyväuskoisia”

Taloussanomat

Ex-kotimyyjä paljastaa: Näin ikäihmisille myydään jopa 4 kertaa normaalia kalliimpia remontteja – ”Eläkeläiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Arvio: Satojen miljoonien liiketoimintaa

Yksinäisyyttä käytetään hyväksi

Myyjälle on useimmiten varsin yhdentekevää, missä kunnossa talon ikkunat ovat. Hänen ainoa tavoitteensa on saada myydyksi uudet.

Jopa nelinkertaiset hinnat





”Me kaikki rahoitamme remontteja”

Perumistietoja ei jätetä





Ei helppoa puuttua epäkohtiin