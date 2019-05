Valmet Automotive huolestui Trumpin pystyttämistä tulleista: ”Vaarana kierre, jossa esteitä lisätään ja laajennetaan”

Taloussanomat

Valmet Automotive huolestui Trumpin pystyttämistä tulleista: ”Vaarana kierre, jossa esteitä lisätään ja laajen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppaneuvotteluissa ei syntynyt vielä torstaina ratkaisua. Yhdysvaltalaisten viestimien mukaan presidentti Donald Trumpin https://www.is.fi/haku/?query=donald+trumpin uhkaamat tullikorotukset ovat tulleet voimaan.Asia saattaa äkkiseltään kuulostaa kaukaiselta Suomen näkökulmasta, mutta kauppasota voi iskeä pahasti Suomeen saakka.Valmet Automotive valmistaa Uudenkaupungin autotehtaalla Mercedes-Benzin A-sarjaa sekä GLC-katumaasturia. Trumpin arvioidaan näkevän Yhdysvaltain sisämarkkinoille tunkevan Saksan autoteollisuuden uhaksi Yhdysvaltain omalle autoteollisuudelle.Taloussanomat kysyi Valmet Automotiven kantaa asiaan.

Ainakin Yhdysvaltain, Euroopan ja Kiinan autoteollisuus on mainittu kauppasodassa kärsijöiksi. Mikä on Suomen ja Uudenkaupungin asema tässä tilanteessa?

– Valmet Automotive toimii autoteollisuuden palveluntarjoajana, varsinkin suunnittelu- ja valmistuspalveluissa. Kysymys kaupan esteiden vaikutuksesta Valmet Automotiveen ja tätä kautta Suomeen on haasteellinen, sillä palveluntarjoajan roolissa kysynnän muutokset vaikuttavat useaa kautta, Valmet Automotiven viestintäpäällikkö Mikael Mäki https://www.is.fi/haku/?query=mikael+maki kertoo.Hän kertoo huolenaiheet: Miten hinnankorotus vaikuttaa kysyntään? Miten asiakkaamme reagoi muutokseen? Miten päätökset vaikuttavat Valmet Automotiveen?Mäki kertoo, että melko usein esitetään ajatus, että sopimusvalmistajan asema olisi aina heikko muutostilanteissa.– Tilanne ei kuitenkaan oli näin yksioikoinen: kyse voi olla tietyn mallin valmistuskapasiteetista, erityisosaamisesta, pidemmän aikavälin näkymistä tai muista tekijöistä, jotka puolustavat sopimusvalmistajan käyttöä muutoksissakin, hän sanoo.Hänen mukaansa onkin itse asiassa arvioitava tilannetta myös siltä kannalta, että kyseessä voi olla Valmet Automotivelle mahdollisuus.– Yrityksen panostukset osaamiseen, toiminnan laajentamiseen, tehokkuuteen ja monipuolistamiseen vahvistavat Valmet Automotiven asemaa tällaisissa tilanteissa. Lisäksi on huomionarvoista, että nykytilanteessa Valmet Automotiven suunnitelmiin eivät kaupan rajoitukset ole vaikuttaneet mitenkään, hän sanoo.Valmet Automotive on tärkeä toimija autoteollisuudessa. Autoalan johtavat yritykset, kuten Audi, BMW, Daimler ja Porsche ovat luottaneet Uudenkaupungin tehtaan osaamiseen valmistus- ja suunnittelukumppanina. Mercedes-Benz Cars palkitsi Valmet Automotiven parhaana kumppaninaan vuonna 2017.– On vaikea nähdä miten mikään kauppasodan osapuoli voisi olla voittaja, jos täysin globaalissa liiketoiminnassa valtiot alkavat asettaa kaupalle esteitä.– Vaarana on lisäksi kierre, jossa kaupan esteitä lisätään ja niitä laajennetaan eri tuotteille ja toimialoille. On myös syytä muistaa, että autoteollisuus ei liity vain autoihin, vaan siihen liittyy laaja alihankintaverkosto, ja suurena toimialana sillä on merkittäviä heijastusvaikutuksia toimialan ulkopuolellakin esimerkiksi logistiikassa ja palveluissa.

Mitä muuta näet oleelliseksi tässä tilanteessa autoteollisuuden kannalta?

– Autoteollisuuden alihankintateollisuuden tilanne on syytä huomioida. Samoin mielenkiintoinen asia on se, pyrkivätkö autonvalmistajat korvaamaan menetettyjä markkinoitaan laajentumalla joillekin muille alueille.