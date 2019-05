Suomen Pankki: Tästä syystä suomalaisille on määrättävä velkakatto, johon lasketaan asuntolainat ja kulutusluotot

Taloussanomat

Suomen Pankki: Tästä syystä suomalaisille on määrättävä velkakatto, johon lasketaan asuntolainat ja kulutusluo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Velkakatto huomioisi myös taloyhtiölainat ja kulutusluotot

”Laina-ajat eivät saisi pidentyä nykyisestä”