Taloussanomat

SuPerin johtaja hoivakotien laiminlyönneistä: ”Pelkään, että vasta jäävuoren huippua on penkaistu”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuorolistoja väärennetään yhä

Attendon tutkinta on vielä kesken

Surkeaa hoitoa ja vääriä lääkkeitä

Yksityisistä kannellaan eniten