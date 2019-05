Taloussanomat

Valio uhkaa jäädä Yhdysvaltain tullisodan jalkoihin – ei kuitenkaan lupaa tässä vaiheessa ”Trump-juustoa”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Trump-juustoa?

Helikoptereita ja oliiviöljyä

Kiista alkoi lentokonetuista