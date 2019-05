Taloussanomat

Lentoyhtiö SAS:n lentäjien lakko on päättynyt – lennot aloitetaan mahdollisimman pian

Lentoyhtiö SAS:n lentäjien lakko Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa on päättynyt, yhtiö kertoo tiedotteessa.

