Karjalan kaviaaridraama sai dramaattisen loppuhuipennuksen – brittiläisen luksusfirman valitus myöhästyi 89 sekuntia

Karjalan kaviaaridraama sai dramaattisen loppuhuipennuksen – brittiläisen luksusfirman valitus myöhästyi 89 se

Varkautelaisen kaviaarivalmistaja Carelian Caviar Oy:n ja brittiläisen luksustuotebrändi Princesse d`Isenbourg et Cie Ltd:n laatukiista on päätynyt suomalaisyhtiön voittoon. Brittiyhtiön valitus hovioikeuteen myöhästyi 89 sekuntia määräajasta.Koska valitus myöhästyi, Itä-Suomen hovioikeus linjasi tänään käräjäoikeuden aiemman päätöksen jäävän voimaan ja brittiyhtiön olevan kiistassa korvausvelvollinen.Riita sai alkunsa runsas vuosi sitten, kun Princesse d’Isenbourg et Cie Ltd:n (PIC) nosti kanteen Pohjois-Savon käräjäoikeudessa suomalaisyhtiötä vastaan. Yhtiöt olivat sopineet 400 kaviaarikilon kaupasta 273 euron kilohintaan. Brittiyhtiön mielestä lopputuloksessa oli jotain mätää, ja PIC teetätti laboratoriotestejä sille toimitetusta 285 kilon erästä.Testiensä perusteella PIC väitti kaviaaria pilaantuneeksi. Brittiyhtiö maistatutti kaviaaria myös konsultilla.Suomalaisyhtiö vastasi omilla testeillään ja väitti kaviaarin olevan vaatimukset täyttävää.käytiin muun muassa pakkausmateriaalista (metalli/muovi), toimitettiinko koe-erää (kyllä/ei), toimitettiinko 285 kilon ensierä pyydetysti (kyllä / piti toimittaa vain 200 kiloa), maksettiinko se täysimääräisesti (kyllä/ei) ja olisiko tuotepalautuksen saanut pakata muovipakkauksiin (kyllä/ei).Todistelussa kuultiin muun muassa samppanjastaan, tryffelistään ja hanhenmaksastaan tunnetun PICin huomautus siitä, että brittiyhtiöllä on ”paljon korkealaatuisia asiakkaita, kuten lentoyhtiöitä”.Carelian Caviar nosti vastakanteen, jonka Pohjois-Savon käräjäoikeus hyväksyi vain osin. Oikeuden päätöksen mukaan PIC tuomittiin maksamaan Carelian Caviarille vahingonkorvauksia noin 11 000 euroa sekä korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikuluista 75 prosenttia eli noin 28 500 euroa. Näiden lisäksi PICille kertyi omia tappioita sekä oikeidenkäyntikuluja noin 90 000 euroa.PIC ei tyytynyt oikeuden päätökseen, vaan haki valituslupaa hovioikeudesta. Määräaika valitukselle oli pyhien jälkeen torstaina 27.12.2018.saapui käräjäoikeudelle torstaina virka-ajan päättymisen kynnyksellä. Epäselvyyttä aiheutti, oliko viesti ajoissa, sillä Princesse d’Isenbourg et Cie Ltd:n asiamies oli merkinnyt lähettämisajankohdaksi 16.15.Väite ei kuitenkaan osoittautunut kiistattomaksi, sillä sähköpostin välitystiedot kertoivat muuta.Laissa on määritelty, että sähköisen materiaalin toimittaminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Viestin on oltava vastaanottajalla käsiteltävissä määräaikaan mennessä.Osittaisen poikkeuksen muodostaa telekopiokone, sillä sen tapauksessa riittää, että viesti on ladattu laitteen muistiin määräaikana. PIC:in asiamies ei kuitenkaan käyttänyt telekopiokonetta.Kiistatilanteessa oikeus kääntyi valtiolle tietotekniikkapalveluita toimittavan valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin puoleen.Valtorin selvityksen mukaan valitusviesti saapui käräjäoikeuteen 27.12.2018 kello 16.16.29 eli 89 sekuntia määräajan umpeutumisen jälkeen. Tarkaksi määräajaksi todettiin kello 16.15.00 valtion virastojen aukiolosta annetun asetuksen perusteella.oikeus totesi myöhästymisen vähäiseksi, asiasta löytyi ennakkotapaus vuodelta 2016. Korkein hallinto-oikeus oli tuolloin hylännyt 5 sekuntia myöhästyneen valituksen.Hovioikeuden päätöslauselman johtopäätös koostui kahdesta lauseesta:– Jatkokäsittelylupaa ei myönnetä. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi.On mahdollista, että tarina saa silti jatkoa. PICin voi anoa valituslupaa hovioikeuden tulkinnasta korkeimmalta oikeudelta. Tämän valituksen määräaika on 1.7.2019 mennessä. Se on vapaiden jälkeinen maanantai.Korjaus kello 15.40: Määräaika valitukselle oli 27.12.2018, ei 27.12.2019.