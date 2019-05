Nelikymppinen nainen pisti lainarahat meikkeihin, viinaan ja katkaisuhoitoon – parissa vuodessa liki 250 000 € velkaa

Taloussanomat

Nelikymppinen nainen pisti lainarahat meikkeihin, viinaan ja katkaisuhoitoon – parissa vuodessa liki 250 000 €

Nelikymppinen nainen kehräsi muutamassa vuodessa lähes neljännesmiljoonan velat.Kulutusluottoja paloi velkojien mielestä vääriin tarkoituksiin kuten matkoihin, meikkeihin, viinaksiin ja yksityiseen katkaisuhoitoon.Nainen huomasi olevansa kestämättömän tilanteen edessä ja haki velkajärjestelyä. Lainapotista lähes puolet on asuntolainaa ja loppuosa on mennyt kuluttamiseen ja iloiseen elämään.Luotottajat vastustivat velkajärjestelyhakemusta, koska pitivät velkaantumista piittaamattomana. Samaa mieltä oli käräjäoikeus, joka hylkäsi hakemuksen eikä hovioikeus myöntänyt jatkokäsittelylupaa.Naisen velkamäärä kasvoi viime vuoden loppuun mennessä lähes 250 000 euroon. Asuntolainaa summasta on noin 120 000 euroa.sai velkajärjestelyhakemuksen käsiteltäväkseen tammikuussa. Velkojina olevat 15 pankkia ja rahoitusyhtiötä vastustivat järjestelyn hyväksymistä.Yksi velkojapankeista piti naisen elämäntyyliä harkittuna. Pankin mielestä velkaantumisen tavoitteena oli ainoastaan velkajärjestelyyn pääsy.Pankki piti naisen velkamäärän todella suurena ja olisi sitä mieltä, ettei naisella ollut mitään mahdollisuutta selvitä vipeistään. Nainen oli ottanut viime vuosina velkaa paljon ja nopeaan tahtiin.Naisen elämäntapaa pankki piti ylellisyyskulutuksena, johon hänen omat tulonsa eivät riittäneet, ja jota pidettiin yllä lainarahalla.Ylellisyyskulutukseksi pankki mainitsee luottokortti- ja postimyyntiostot sekä isot rahasummat, jotka upposivat viinaksiin.Veloista yli puolet on vakuudetonta velkaa. Asuntolainasta nainen arvelee selviävänsä asunnon realisoinnilla. Loppuosa on kulutusluottoa, josta korkomenot ovat huomattavat. Matkoihin hän kertoi käyttäneensä vain runsaan prosentin koko lainamäärästä.Hakija on ollut saman työnantajan palveluksessa 20 vuotta. Hänen kuukausittainen maksuvaransa on runsaat 1 200 euroa. Uutta lainaa hän otti viime vuosina mukavan elämäntyylin ylläpidon lisäksi myös vanhojen lainojensa maksamiseen.naisen elämäntyyli oli piittaamatonta ja vastuutonta. Velkataakan alla kärvistelevä nainen oli kuitenkin eri mieltä.Hakijan mielestä hänellä oli painavat syyt päästä velkajärjestelyyn, koska oli joutunut työssään siirtymään palkallisesti huonompiin tehtäviin, mistä oli seurauksena maksukyvyn heikkeneminen. Taloudellinen ahdinko oli tosiasiassa alkanut jo huomattavasti ennen siirtymistä toisiin tehtäviin. Osan veloista hän on maksanut ulosoton kautta.Käräjäoikeus eikä päästänyt hakijaa velkajärjestelyyn. Se piti velkojapankkien tavoin muun muassa alkoholin vuoksi velkaantumista piittaamattomana ja vastuuttomana.Nainen oli lisäksi ottanut 50 000 euron lainan remonttiin, jonka hän kertoi johtuneen vesivahingosta. Hän oli remontoinut myös keittiön, makuuhuoneen ja olohuoneen, vaikka laina oli tarkoitettu kylpyhuoneen remontointia varten.Pankki huomauttikin, että asumiseen liittyvät kustannukset tulee myös suhteuttaa omaan tulotasoon.Velkaantumiseen johtaneita syitä pankki piti esteenä eikä hyväksynyt velkajärjestelyhakemusta. Pankki perusteli kielteistä kantaansa myös velkaantumisesta kuluneella lyhyellä ajalla. Pääosa isosta lainapotista on otettu vuoden 2014 jälkeen.Hakija oli tyytymätön käräjäoikeuden päätökseen ja haki siihen muutosta Turun hovioikeudesta.Yksimielinen hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa. Ratkaisu on parin viikon takaa. Ratkaisusta on mahdollista valittaa edelleen korkeimpaan oikeuteen, jos se myöntää valitusluvan.