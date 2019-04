Taloussanomat

Tuomas Muraja kirjoitti Kelan lehteen työttömyydestä – tuet katkolle kirjoituksen vuoksi

Tapauksessa on absurdeja piirteitä. Kiistan kohteena olevassa kolumnissa Muraja kirjoittaa, miten huonosti tukijärjestelmä tunnistaa osittain töitä tekevät ihmiset.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy